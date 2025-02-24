Full List Of Draft Prospects Attending The 2025 NFL Scouting Co...
The 2025 NFL Scouting Combine is set to take place at Lucas Oil Stadium in Indianapolis from February 24 to March 3.
This marks the 38th consecutive year Indianapolis plays host to the event, solidifying its reputation as the long-standing home of one of the NFL’s most critical pre-draft evaluations.
The Combine is a pivotal opportunity for NFL teams to assess the nation’s top college football talent.
Over 300 draft prospects will participate in a week-long showcase of athleticism, skills, and mental acuity.
Key activities include medical examinations, team interviews, and on-field drills such as the 40-yard dash and bench press.
These workouts are often game-changing for players, as strong performances can boost draft stock significantly.
Indianapolis offers a centralized location and outstanding facilities, making it the ideal venue for this high-profile event.
Historically, the Combine has been vital for connecting NFL executives, coaches, and scouts with future professional athletes.
It provides invaluable insights during a crucial period leading to the NFL Draft in April.
Live coverage of the on-field drills begins February 27 on NFL Network, featuring workouts for defensive linemen, linebackers, quarterbacks, wide receivers, and more over the subsequent days.
This schedule ensures comprehensive visibility for all positional groups while giving fans a front-row seat to scouting action.
With its rich legacy in Indianapolis and critical role in shaping the league’s future, the NFL Scouting Combine remains a marquee event.
Both teams and players will look to make lasting impressions as excitement builds for the 2025 NFL Draft.Take a look below at all of the Full List Of Draft Prospects Attending The 2025 NFL Scouting Combine.
1. Quarterbacks
- Max Brosmer, Minnesota
- Brady Cook, Missouri
- Jaxson Dart, Mississippi
- Quinn Ewers, Texas
- Dillon Gabriel, Oregon
- Seth Henigan, Memphis
- Will Howard, Ohio State
- Riley Leonard, Notre Dame
- Kyle McCord, Syracuse
- Graham Mertz, Florida
- Jalen Milroe, Alabama
- Kurtis Rourke, Indiana
- Shedeur Sanders, Colorado
- Tyler Shough, Louisville
- Cam Ward, Miami
2. Running Backs
- LeQuint Allen, Syracuse
- Ulysses Bentley IV, Mississippi
- Jaydon Blue, Texas
- Tahj Brooks, Texas Tech
- Donovan Edwards, Michigan
- Trevor Etienne, Georgia
- DJ Giddens, Kansas State
- Ollie Gordon II, Oklahoma State
- Omarion Hampton, North Carolina
- RJ Harvey, UCF
- TreVeyon Henderson, Ohio State
- Jarquez Hunter, Auburn
- Ja’Quinden Jackson, Arkansas
- Jordan James, Oregon
- Ashton Jeanty, Boise State
- Kaleb Johnson, Iowa
- Montrell Johnson Jr., Florida
- Quinshon Judkins, Ohio State
- Corey Kiner, Cincinnati
- Phil Mafah, Clemson
- Woody Marks, USC
- Damien Martinez, Miami
- Kyle Monangai, Rutgers
- Kalel Mullings, Michigan
- Devin Neal, Kansas
- Dylan Sampson, Tennessee
- Raheim Sanders, South Carolina
- Cam Skattebo, Arizona State
- Brashard Smith, SMU
- Bhayshul Tuten, Virginia Tech
- Marcus Yarns, Delaware
3. Wide Receivers
- Andrew Armstrong, Arkansas
- Elic Ayomanor, Stanford
- Elijhah Badger, Florida
- Jack Bech, TCU
- Isaiah Bond, Texas
- Ja’Corey Brooks, Louisville
- Sam Brown Jr., Miami
- Pat Bryant, Illinois
- Luther Burden III, Missouri
- Beaux Collins, Notre Dame
- Chimere Dike, Florida
- Emeka Egbuka, Ohio State
- Da’Quan Felton, Virginia Tech
- Tai Felton, Maryland
- Jacolby George, Miami
- Matthew Golden, Texas
- Tre Harris, Mississippi
- Jayden Higgins, Iowa State
- Traeshon Holden, Oregon
- Jimmy Horn Jr., Colorado
- Tory Horton, Colorado State
- Kobe Hudson, UCF
- Travis Hunter, Colorado
- Daniel Jackson, Minnesota
- Tez Johnson, Oregon
- Josh Kelly, Texas Tech
- KeAndre Lambert-Smith, Auburn
- Jaylin Lane, Virginia Tech
- Dominic Lovett, Georgia
- Bru McCoy, Tennessee
- Tetairoa McMillan, Arizona
- Konata Mumpfield, Pittsburgh
- Nick Nash, San Jose State
- Isaiah Neyor, Nebraska
- Jaylin Noel, Iowa State
- Kaden Prather, Maryland
- Xavier Restrepo, Miami
- Jalen Royals, Utah State
- Arian Smith, Georgia
- Roc Taylor, Memphis
- Isaac TeSlaa, Arkansas
- Dont’e Thornton Jr., Tennessee
- Jordan Watkins, Mississippi
- Theo Wease Jr., Missouri
- Antwane Wells Jr., Mississippi
- LaJohntay Wester, Colorado
- Ricky White III, UNLV
- Kyle Williams, Washington State
- Savion Williams, TCU
4. Tight Ends
- Elijah Arroyo, Miami
- Gavin Bartholomew, Pittsburgh
- Jake Briningstool, Clemson
- Jalin Conyers, Texas Tech
- CJ Dippre, Alabama
- Mitchell Evans, Notre Dame
- Harold Fannin Jr., Bowling Green
- Terrance Ferguson, Oregon
- Thomas Fidone II, Nebraska
- Oronde Gadsden II, Syracuse
- Jackson Hawes, Georgia Tech
- Gunnar Helm, Texas
- Brant Kuithe, Utah
- Luke Lachey, Iowa
- Colston Loveland, Michigan
- Moliki Matavao, UCLA
- Bryson Nesbit, North Carolina
- Robbie Ouzts, Alabama
- Joshua Simon, South Carolina
- Mason Taylor, LSU
- Tyler Warren, Penn State
5. Offensive Linemen
- Kelvin Banks Jr., Texas
- Anthony Belton, N.C. State
- Tyler Booker, Alabama
- Logan Brown, Kansas
- Will Campbell, LSU
- Connor Colby, Iowa
- Josh Conerly Jr., Oregon
- Hayden Conner, Texas
- Ajani Cornelius, Oregon
- Eli Cox, Kentucky
- Brandon Crenshaw-Dickson, Florida
- Garrett Dellinger, LSU
- Aireontae Ersery, Minnesota
- Dylan Fairchild, Georgia
- Miles Frazier, LSU
- Charles Grant, William & Mary
- Joshua Gray, Oregon State
- Myles Hinton, Michigan
- Joe Huber, Wisconsin
- Donovan Jackson, Ohio State
- Emery Jones Jr., LSU
- Luke Kandra, Cincinnati
- Drew Kendall, Boston College
- Chase Lundt, Connecticut
- Jake Majors, Texas
- Marcus Mbow, Purdue
- Seth McLaughlin, Ohio State
- Armand Membou, Missouri
- Wyatt Milum, West Virginia
- Jonah Monheim, USC
- Jack Nelson, Wisconsin
- Hollin Pierce, Rutgers
- Tate Ratledge, Georgia
- Jalen Rivers, Miami
- Caleb Rogers, Texas Tech
- Jonah Savaiinaea, Arizona
- Josh Simmons, Ohio State
- Torricelli Simpkins III, South Carolina
- Jackson Slater, Sacramento State
- Marcus Tate, Clemson
- Branson Taylor, Pittsburgh
- Ozzy Trapilo, Boston College
- Jalen Travis, Iowa State
- Xavier Truss, Georgia
- Carson Vinson, Alabama A&M
- Clay Webb, Jacksonville State
- Cameron Williams, Texas
- John Williams, Cincinnati
- Jared Wilson, Georgia
- Grey Zabel, North Dakota State
6. Defensive Linemen
- Tommy Akingbesote, Maryland
- Darius Alexander, Toledo
- Tyler Baron, Miami
- Tyler Batty, BYU
- Zeek Biggers, Georgia Tech
- Yahya Black, Iowa
- Warren Brinson, Georgia
- Vernon Broughton, Texas
- Jordan Burch, Oregon
- Jamaree Caldwell, Oregon
- Abdul Carter, Penn State
- Alfred Collins, Texas
- Howard Cross III, Notre Dame
- Fadil Diggs, Syracuse
- Ethan Downs, Oklahoma
- Donovan Ezeiruaku, Boston College
- Joshua Farmer, Florida State
- Ashton Gillotte, Louisville
- Mason Graham, Michigan
- Kenneth Grant, Michigan
- Mike Green, Marshall
- Eric Gregory, Arkansas
- Ty Hamilton, Ohio State
- Derrick Harmon, Oregon
- Jared Harrison-Hunte, SMU
- Ahmed Hassanein, Boise State
- Tonka Hemingway, South Carolina
- Cam Horsley, Boston College
- Tyrion Ingram-Dawkins, Georgia
- Jared Ivey, Mississippi
- Cam Jackson, Florida
- Landon Jackson, Arkansas
- Sai’vion Jones, LSU
- Jah Joyner, Minnesota
- DeAndre Jules, South Carolina
- Kyle Kennard, South Carolina
- Steve Linton, Baylor
- Sean Martin, West Virginia
- Rylie Mills, Notre Dame
- Walter Nolen, Mississippi
- Omarr Norman-Lott, Tennessee
- Oluwafemi Oladejo, UCLA
- Payton Page, Clemson
- James Pearce Jr., Tennessee
- Aeneas Peebles, Virginia Tech
- JJ Pegues, Mississippi
- Jordan Phillips, Maryland
- Antwaun Powell-Ryland, Virginia Tech
- Jahvaree Ritzie, North Carolina
- Elijah Roberts, SMU
- Que Robinson, Alabama
- Ty Robinson, Nebraska
- Kaimon Rucker, North Carolina
- T.J. Sanders, South Carolina
- Jack Sawyer, Ohio State
- Nic Scourton, Texas A&M
- Elijah Simmons, Tennessee
- Tim Smith, Alabama
- Barryn Sorrell, Texas
- Nazir Stackhouse, Georgia
- Josaiah Stewart, Michigan
- Shemar Stewart, Texas A&M
- Bradyn Swinson, LSU
- Junior Tafuna, Utah
- Jay Toia, UCLA
- JT Tuimoloau, Ohio State
- Shemar Turner, Texas A&M
- Princely Umanmielen, Mississippi
- David Walker, Central Arkansas
- Deone Walker, Kentucky
- CJ West, Indiana
- Mykel Williams, Georgia
- Tyleik Williams, Ohio State
7. Linebackers
- Eugene Asante, Auburn
- Jeffrey Bassa, Oregon
- Carson Bruener, Washington
- Teddye Buchanan, Cal
- Jihaad Campbell, Alabama
- Barrett Carter, Clemson
- Jamon Dumas-Johnson, Kentucky
- Power Echols, North Carolina
- Jay Higgins, Iowa
- Shemar James, Florida
- Kobe King, Penn State
- Jack Kiser, Notre Dame
- Demetrius Knight Jr., South Carolina
- Cody Lindenberg, Minnesota
- Nick Martin, Oklahoma State
- Bam Martin-Scott, South Carolina
- Francisco Mauigoa, Miami
- Jalen McLeod, Auburn
- Kain Medrano, UCLA
- Smael Mondon Jr., Georgia
- Collin Oliver, Oklahoma State
- Chris Paul Jr., Mississippi
- Tyreem Powell, Rutgers
- Karene Reid, Utah
- Carson Schwesinger, UCLA
- Cody Simon, Ohio State
- Danny Stutsman, Oklahoma
- Jalon Walker, Georgia
- Jackson Woodard, UNLV
8. Defensive Backs
- BJ Adams, UCF
- Zy Alexander, LSU
- Trey Amos, Mississippi
- Jahdae Barron, Texas
- Billy Bowman Jr., Oklahoma
- Cobee Bryant, Kansas
- Denzel Burke, Ohio State
- Sebastian Castro, Iowa
- Alijah Clark, Syracuse
- Kitan Crawford, Nevada
- Mello Dotson, Kansas
- Nick Emmanwori, South Carolina
- O’Donnell Fortune, South Carolina
- Zah Frazier, UTSA
- Maxwell Hairston, Kentucky
- Jordan Hancock, Ohio State
- Jermari Harris, Iowa
- Marcus Harris, Cal
- Tommi Hill, Nebraska
- Maxen Hook, Toledo
- Travis Hunter, Colorado
- Alijah Huzzie, North Carolina
- Will Johnson, Michigan
- Bilhal Kone, Western Michigan
- Rayuan Lane III, Navy
- Robert Longerbeam, Rutgers
- Jason Marshall Jr., Florida
- Mac McWilliams, UCF
- R.J. Mickens, Clemson
- Malachi Moore, Alabama
- Benjamin Morrison, Notre Dame
- Jabbar Muhammad, Oregon
- Andrew Mukuba, Texas
- Jacob Parrish, Kansas State
- Darien Porter, Iowa State
- Caleb Ransaw, Tulane
- Lathan Ransom, Ohio State
- Jaylen Reed, Penn State
- Shavon Revel Jr., East Carolina
- Quincy Riley, Louisville
- Jonas Sanker, Virginia
- Marques Sigle, Kansas State
- Jaylin Smith, USC
- Malaki Starks, Georgia
- Upton Stout, Western Kentucky
- Dorian Strong, Virginia Tech
- Azareye’h Thomas, Florida State
- Dante Trader Jr., Maryland
- Malik Verdon, Iowa State
- Justin Walley, Minnesota
- Xavier Watts, Notre Dame
- Isas Waxter, Villanova
- Nohl Williams, Cal
- Kevin Winston Jr., Penn State
- Hunter Wohler, Wisconsin
- Craig Woodson, Cal
9. Specialists
- Andres Borregales, K, Miami
- James Burnip, P, Alabama
- Jeremy Crawshaw, P, Florida
- Ryan Fitzgerald, K, Florida State
- Tyler Loop, K, Arizona
- Ben Sauls, K, Pittsburgh