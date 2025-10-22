Listen Live
Sports

Purdue Boilermakers 2025-26 Men’s Basketball Schedule

Published on October 22, 2025

High Point v Purdue
Source: Mitchell Layton / Getty

Purdue Boilermakers 2025-26 Men’s Basketball Schedule

Take a look at the Purdue Boilermakers 2025-26 men’s basketball schedule.

With a mix of high-stakes conference matchups, challenging non-conference games, and key rivalry showdowns, the season promises to be a thrilling journey for Matt Painter’s squad.

As the Boilermakers aim to build on their recent success, this schedule sets the stage for another competitive year in the Big Ten and beyond.

From marquee home games at Mackey Arena to tough road tests, Purdue’s path to March Madness is packed with must-watch action.

October

Friday, Oct. 24: at Kentucky (Exhibition) — 6 p.m. ET (SEC Network)

Wednesday, Oct. 29: vs. UIndy (Exhibition) — 7 p.m. ET (Big Ten-Plus)

November

Tuesday, Nov. 4: vs. Evansville — 6:30 p.m. ET (Big Ten Network)

Friday, Nov. 7: vs. Oakland — 7 p.m. ET (Peacock)

Thursday, Nov. 13: at Alabama — 7 p.m. ET (ESPN 2)

Sunday, Nov. 16: vs. Akron — 7:30 p.m. ET (Big Ten Network)

Thursday, Nov. 20: vs. Memphis (Baha Mar) — 6 p.m. ET (CBS Sports Network)

Friday, Nov. 21: vs. Texas Tech/Wake Forest (Baha Mar) — 7 or 9:30 p.m. ET (CBS Sports Network)

Friday, Nov. 28: vs. Eastern Illinois — 12 p.m. ET (Big Ten Network)

December

Tuesday, Dec. 2: at Rutgers — 8 p.m. ET (Fox Sports 1)

Saturday, Dec. 6: vs. Iowa State — 12 p.m. ET (CBS)

Wednesday, Dec. 10: vs. Minnesota — 7 p.m. ET (Big Ten Network)

Saturday, Dec. 13: vs. Marquette — 2 p.m. ET (Peacock)

Saturday, Dec. 20: vs. Auburn (Indy Classic) — 6:30 p.m. ET (Peacock)

Monday, Dec. 29: vs. Kent State — 7 p.m. ET (Big Ten-Plus)

January

Saturday, Jan. 3: at Wisconsin — 8 p.m. ET (FOX)

Wednesday, Jan. 7: vs. Washington — 8:30 p.m. ET (Big Ten Network)

Saturday, Jan. 10: vs. Penn State — 2 p.m. ET (Big Ten Network)

Wednesday, Jan. 14: vs. Iowa — 6:30 p.m. ET (Big Ten Network)

Saturday, Jan. 17: at USC — 6 p.m. ET (Peacock)

Tuesday, Jan. 20: at UCLA — 10 p.m. ET (Peacock)

Saturday, Jan. 24: vs. Illinois — 3 p.m. ET (FOX)

Tuesday, Jan. 27: at Indiana — 9 p.m. ET (Peacock)

February

Sunday, Feb. 1: at Maryland — 1 p.m. ET (CBS)

Saturday, Feb. 7: vs. Oregon — 1 p.m. ET (CBS)

Tuesday, Feb. 10: at Nebraska — 7 p.m. ET (Fox Sports 1)

Saturday, Feb. 14: at Iowa — 5 p.m. or 8 p.m. ET (FOX)

Tuesday, Feb. 17: vs. Michigan — 6:30 p.m. ET (Peacock)

Friday, Feb. 20: vs. Indiana — 8 p.m. ET (FOX)

Thursday, Feb. 26: vs. Michigan State — 8 p.m. ET (Peacock)

March

Sunday, March 1: at Ohio State — 1:30 p.m. ET (CBS)

Wednesday, March 4: at Northwestern — 8:30 p.m. ET (Big Ten Network)

Saturday, March 7: vs. Wisconsin — 4 p.m. ET (CBS)

