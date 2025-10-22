Purdue Boilermakers 2025-26 Men’s Basketball Schedule
Take a look at the Purdue Boilermakers 2025-26 men’s basketball schedule.
With a mix of high-stakes conference matchups, challenging non-conference games, and key rivalry showdowns, the season promises to be a thrilling journey for Matt Painter’s squad.
As the Boilermakers aim to build on their recent success, this schedule sets the stage for another competitive year in the Big Ten and beyond.
From marquee home games at Mackey Arena to tough road tests, Purdue’s path to March Madness is packed with must-watch action.
RELATED INTERVIEW | Purdue Head Coach Matt Painter Talks 2025-26 Season
October
Friday, Oct. 24: at Kentucky (Exhibition) — 6 p.m. ET (SEC Network)
Wednesday, Oct. 29: vs. UIndy (Exhibition) — 7 p.m. ET (Big Ten-Plus)
November
Tuesday, Nov. 4: vs. Evansville — 6:30 p.m. ET (Big Ten Network)
Friday, Nov. 7: vs. Oakland — 7 p.m. ET (Peacock)
Thursday, Nov. 13: at Alabama — 7 p.m. ET (ESPN 2)
Sunday, Nov. 16: vs. Akron — 7:30 p.m. ET (Big Ten Network)
Thursday, Nov. 20: vs. Memphis (Baha Mar) — 6 p.m. ET (CBS Sports Network)
Friday, Nov. 21: vs. Texas Tech/Wake Forest (Baha Mar) — 7 or 9:30 p.m. ET (CBS Sports Network)
Friday, Nov. 28: vs. Eastern Illinois — 12 p.m. ET (Big Ten Network)
December
Tuesday, Dec. 2: at Rutgers — 8 p.m. ET (Fox Sports 1)
Saturday, Dec. 6: vs. Iowa State — 12 p.m. ET (CBS)
Wednesday, Dec. 10: vs. Minnesota — 7 p.m. ET (Big Ten Network)
Saturday, Dec. 13: vs. Marquette — 2 p.m. ET (Peacock)
Saturday, Dec. 20: vs. Auburn (Indy Classic) — 6:30 p.m. ET (Peacock)
Monday, Dec. 29: vs. Kent State — 7 p.m. ET (Big Ten-Plus)
January
Saturday, Jan. 3: at Wisconsin — 8 p.m. ET (FOX)
Wednesday, Jan. 7: vs. Washington — 8:30 p.m. ET (Big Ten Network)
Saturday, Jan. 10: vs. Penn State — 2 p.m. ET (Big Ten Network)
Wednesday, Jan. 14: vs. Iowa — 6:30 p.m. ET (Big Ten Network)
Saturday, Jan. 17: at USC — 6 p.m. ET (Peacock)
Tuesday, Jan. 20: at UCLA — 10 p.m. ET (Peacock)
Saturday, Jan. 24: vs. Illinois — 3 p.m. ET (FOX)
Tuesday, Jan. 27: at Indiana — 9 p.m. ET (Peacock)
February
Sunday, Feb. 1: at Maryland — 1 p.m. ET (CBS)
Saturday, Feb. 7: vs. Oregon — 1 p.m. ET (CBS)
Tuesday, Feb. 10: at Nebraska — 7 p.m. ET (Fox Sports 1)
Saturday, Feb. 14: at Iowa — 5 p.m. or 8 p.m. ET (FOX)
Tuesday, Feb. 17: vs. Michigan — 6:30 p.m. ET (Peacock)
Friday, Feb. 20: vs. Indiana — 8 p.m. ET (FOX)
Thursday, Feb. 26: vs. Michigan State — 8 p.m. ET (Peacock)
March
Sunday, March 1: at Ohio State — 1:30 p.m. ET (CBS)
Wednesday, March 4: at Northwestern — 8:30 p.m. ET (Big Ten Network)
Saturday, March 7: vs. Wisconsin — 4 p.m. ET (CBS)