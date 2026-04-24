Colts Coverage

Top Day Two Draft Prospects For Colts?

Published on April 23, 2026

  • Colts have two selections on Day 2 of NFL Draft.
  • Numerous QB, RB, WR, and OL prospects remain available.
  • Defensive players like DL, LB, and CB also still on the board.
Oklahoma v Texas
Source: Tim Warner / Getty

INDIANAPOLIS – With Round 1 of the NFL Draft complete on Thursday, the Colts head into Friday still waiting to get their 2026 draft class started.

Day Two of the draft starts on Friday at 7:00 PM with the Colts having two selections (Round 2-47, Round 3-78).

Who are some of the top available players?

QB-Garrett Nussmeier (LSU)

QB-Drew Allar (Penn State)

QB-Cole Payton (North Dakota State)

QB-Carson Beck (Miami)

QB-Taylen Green (Arkansas)

QB-Cade Klubink (Clemson)

RB-Mike Washington Jr. (Arkansas)

RB-Emmett Johnson (Nebraska)

RB-Kaytron Allen (Penn State)

RB-Jonah Coleman (Washington)

RB-Demond Claiborne (Wake Forest

RB-Kaelon Black (Indiana)

RB-Eli Heidenreich (Navy)

RB-Nicholas Singleton (Penn State)

WR-Denzel Boston (Washington)

WR-Germie Bernard (Alabama)

WR-Chris Blel (Louisville)

WR-Malachi Fields (Notre Dame)

WR-Elijah Sarratt (Indiana)

WR-De’Zhaun Stribling (Ole Miss)

WR-Zachariah Branch (Georgia)

WR-Ted Hurst (Georgia State)

WR-Chris Brazzell II (Tennessee)

WR-Deion Burks (Oklahoma)

WR-Brenen Thompson (Mississippi State)

WR-Bryce Lance (North Dakota State)

WR-Antonio Williams (Clemson)

WR-Ja’Kobi Lane (USC)

WR-Malik Benson (Oregon)

WR-Colbie Young (Georgia)

WR-Kendrick Law (Kentucky)

WR-Kevin Coleman Jr. (Missouri)

WR-Jeff Caldwell (Cincinnati)

TE-Eli Stowers (Vanderbilt)

TE-Max Klare (Ohio State)

TE-Oscar Delp (Georgia)

TE-Justin Joly (NC State)

TE-Sam Roush (Stanford)

TE-Will Kacmarek (Ohio State)

TE-Nate Boerkircher (Texas A&M)

TE-Eli Rairdon (Notre Dame)

TE-Riley Nowakowski (Indiana)

OL-Caleb Tiernan (Northwestern)

OL-Travis Burke (Memphis)

OL-Markel Bell (Miami)

OL-Austin Barber (Florida)

OL-Diego Pounds (Ole Miss)

OL-Jude Bowry (Boston College)

OL-Pat Coogan (Indiana)

OL-Dametrious Crownover (Texas A&M)

OL-Drew Shelton (Penn State)

OL-Chase Bisontis (Texas A&M)

OL-Emmanuel Pregnon (Oregon)

OL-Gennings Dunker (Iowa)

OL-Jalen Farmer (Kentucky)

OL-Billy Schrauth (Notre Dame)

OL-Febechi Nwaiwu (Oklahoma)

OL-Logan Taylor (Boston College)

OL-Jake Slaugher (Florida)

OL-Sam Hecht (Kansas State)

OL-Logan Jones (Iowa)

OL-Connor Lew (Auburn)

OL-Trey Zhun III (Texas A&M)

DL-Kayden McDonald (Ohio State)

DL-Christen Miller (Georgia)

DL-Lee Hunter (Texas Tech)

DL-Domonique Orange (Iowa State)

DL-Tyler Onyedim (Texas A&M)

DL-Chris McCellan (Missouri)

DL-Darrell Jackson Jr. (Florida State)

DL-Gracen Halton (Oklahoma)

DL-T.J. Parker (Clemson)

DL-Zion Young (Missouri)

DL-Cashius Howell (Texas A&M)

DL-R Mason Thomas (Oklahoma)

DL-Gabe Jacas (Illinois)

DL-Derrick Moore (Michigan)

DL-Caden Curry (Ohio State)

DL-Romello Height (Texas Tech)

DL-LT Overton (Alabama)

DL-Dani Dennis-Sutton (Penn State)

LB-Jacob Rodriguez (Texas Tech)

LB-CJ Allen (Georgia)

LB-Jake Golday (Cincinnati)

LB-Anthnoy Hill Jr. (Texas)

LB-Josiah Trotter (Missouri)

LB-Kyle Louis (Pittsburgh)

LB-Aiden Fisher (Indiana)

LB-Jack Kelly (BYU)

LB-Harold Perkins Jr. (LSU)

LB-Red Murdock (Buffalo)

LB-Jimmy Rolder (Michigan)

LB-Bryce Boettcher (Oregon)

LB-Kaleb Elarms-Orr (TCU)

LB-Keyshaun Elliott (Arizona State)

CB-Jermond McCoy (Tennessee)

CB-Avieon Terrell (Clemson)

CB-Colton Hood (Tennessee)

CB-D’Angelo Ponds (Indiana)

CB-Brandon Cisse (South Carolina)

CB-Treydan Stukes (Arizona)

CB-Keith Abney II (Arizona State)

CB-Davison Igbinosun (Ohio State)

S-Emmanuel McNeil-Warren (Toledo)

S-Keionte Scott (Miami)

S-A.J. Haulcy (LSU)

S-Zakee Wheatley (Penn State)

S-Bud Clark (TCU)

S-Jalon Kilgore (South Carolina)

