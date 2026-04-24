Top Day Two Draft Prospects For Colts?
- Colts have two selections on Day 2 of NFL Draft.
- Numerous QB, RB, WR, and OL prospects remain available.
- Defensive players like DL, LB, and CB also still on the board.
INDIANAPOLIS – With Round 1 of the NFL Draft complete on Thursday, the Colts head into Friday still waiting to get their 2026 draft class started.
Day Two of the draft starts on Friday at 7:00 PM with the Colts having two selections (Round 2-47, Round 3-78).
Who are some of the top available players?
QB-Garrett Nussmeier (LSU)
QB-Drew Allar (Penn State)
QB-Cole Payton (North Dakota State)
QB-Carson Beck (Miami)
QB-Taylen Green (Arkansas)
QB-Cade Klubink (Clemson)
RB-Mike Washington Jr. (Arkansas)
RB-Emmett Johnson (Nebraska)
RB-Kaytron Allen (Penn State)
RB-Jonah Coleman (Washington)
RB-Demond Claiborne (Wake Forest
RB-Kaelon Black (Indiana)
RB-Eli Heidenreich (Navy)
RB-Nicholas Singleton (Penn State)
WR-Denzel Boston (Washington)
WR-Germie Bernard (Alabama)
WR-Chris Blel (Louisville)
WR-Malachi Fields (Notre Dame)
WR-Elijah Sarratt (Indiana)
WR-De’Zhaun Stribling (Ole Miss)
WR-Zachariah Branch (Georgia)
WR-Ted Hurst (Georgia State)
WR-Chris Brazzell II (Tennessee)
WR-Deion Burks (Oklahoma)
WR-Brenen Thompson (Mississippi State)
WR-Bryce Lance (North Dakota State)
WR-Antonio Williams (Clemson)
WR-Ja’Kobi Lane (USC)
WR-Malik Benson (Oregon)
WR-Colbie Young (Georgia)
WR-Kendrick Law (Kentucky)
WR-Kevin Coleman Jr. (Missouri)
WR-Jeff Caldwell (Cincinnati)
TE-Eli Stowers (Vanderbilt)
TE-Max Klare (Ohio State)
TE-Oscar Delp (Georgia)
TE-Justin Joly (NC State)
TE-Sam Roush (Stanford)
TE-Will Kacmarek (Ohio State)
TE-Nate Boerkircher (Texas A&M)
TE-Eli Rairdon (Notre Dame)
TE-Riley Nowakowski (Indiana)
OL-Caleb Tiernan (Northwestern)
OL-Travis Burke (Memphis)
OL-Markel Bell (Miami)
OL-Austin Barber (Florida)
OL-Diego Pounds (Ole Miss)
OL-Jude Bowry (Boston College)
OL-Pat Coogan (Indiana)
OL-Dametrious Crownover (Texas A&M)
OL-Drew Shelton (Penn State)
OL-Chase Bisontis (Texas A&M)
OL-Emmanuel Pregnon (Oregon)
OL-Gennings Dunker (Iowa)
OL-Jalen Farmer (Kentucky)
OL-Billy Schrauth (Notre Dame)
OL-Febechi Nwaiwu (Oklahoma)
OL-Logan Taylor (Boston College)
OL-Jake Slaugher (Florida)
OL-Sam Hecht (Kansas State)
OL-Logan Jones (Iowa)
OL-Connor Lew (Auburn)
OL-Trey Zhun III (Texas A&M)
DL-Kayden McDonald (Ohio State)
DL-Christen Miller (Georgia)
DL-Lee Hunter (Texas Tech)
DL-Domonique Orange (Iowa State)
DL-Tyler Onyedim (Texas A&M)
DL-Chris McCellan (Missouri)
DL-Darrell Jackson Jr. (Florida State)
DL-Gracen Halton (Oklahoma)
DL-T.J. Parker (Clemson)
DL-Zion Young (Missouri)
DL-Cashius Howell (Texas A&M)
DL-R Mason Thomas (Oklahoma)
DL-Gabe Jacas (Illinois)
DL-Derrick Moore (Michigan)
DL-Caden Curry (Ohio State)
DL-Romello Height (Texas Tech)
DL-LT Overton (Alabama)
DL-Dani Dennis-Sutton (Penn State)
LB-Jacob Rodriguez (Texas Tech)
LB-CJ Allen (Georgia)
LB-Jake Golday (Cincinnati)
LB-Anthnoy Hill Jr. (Texas)
LB-Josiah Trotter (Missouri)
LB-Kyle Louis (Pittsburgh)
LB-Aiden Fisher (Indiana)
LB-Jack Kelly (BYU)
LB-Harold Perkins Jr. (LSU)
LB-Red Murdock (Buffalo)
LB-Jimmy Rolder (Michigan)
LB-Bryce Boettcher (Oregon)
LB-Kaleb Elarms-Orr (TCU)
LB-Keyshaun Elliott (Arizona State)
CB-Jermond McCoy (Tennessee)
CB-Avieon Terrell (Clemson)
CB-Colton Hood (Tennessee)
CB-D’Angelo Ponds (Indiana)
CB-Brandon Cisse (South Carolina)
CB-Treydan Stukes (Arizona)
CB-Keith Abney II (Arizona State)
CB-Davison Igbinosun (Ohio State)
S-Emmanuel McNeil-Warren (Toledo)
S-Keionte Scott (Miami)
S-A.J. Haulcy (LSU)
S-Zakee Wheatley (Penn State)
S-Bud Clark (TCU)
S-Jalon Kilgore (South Carolina)