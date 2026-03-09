List Of NFL’s Top 2026 Free Agents
INDIANAPOLIS – Let the madness begin.
NFL free agency week is here.
Officially, free agency will begin on Wednesday, March 11. But the legal tampering period starting on Monday always brings early action.
Here are some of the top remaining free agents in 2026 (a list we will update throughout free agency):
Quarterback
-Daniel Jones
-Marcus Mariota (Commanders)
-Kyler Murray
-Aaron Rodgers
-Geno Smith
-Tua Tagovailoa
-Malik Willis (Dolphins)
Running Back
-Tyler Allgeier (Cardinals)
-Rico Dowdle
-Travis Etienne (Saints)
-Kenneth Gainwell (Bucs)
-Breece Hall
-Kenneth Walker III (Chiefs)
-Rachaad White
Wide Receiver
-Romeo Doubs
-Mike Evans (49ers)
-Jauan Jennings
-Jalen Nailor
-Alec Pierce (Colts)
-Wan’Dale Robinson (Titans)
-Curtis Samuel
-Deebo Samuel
-Rashid Shaheed
Tight End
-Dallas Goedert
-Charlie Kolar (Chargers)
-Isaiah Likely (Giants)
-David Njoku
-Chigoziem Okonkwo
-Cade Otton (Buccaneers)
-Darren Waller
Offensive Line
-Taylor Decker
-David Edwards (Saints)
-Jermaine Eluemunor
–Zion Johnson (Browns)
-Braxton Jones
-Tyler Linderbaum (Raiders)
-Cade Mays (Panthers)
-Sean Rhyan
-Jamaree Salyer
-Isaac Seumalo
-John Simpson (Ravens)
-Braden Smith
-Wyatt Teller
-Aljiah Vera-Tucker
-Rasheed Walker
-Kevin Zeitler
Defensive Line
-Joey Bosa
-K’Lavon Chasisson
-Bradley Chubb
-Arnold Ebiketie
-Kingsley Enagbare (Jets)
-A.J. Epenesa
–John Franklin-Myers (Titans)
-Logan Hall
-Trey Hendrickson
-Dre’Mont Jones (Patriots)
-Cameron Jordan
-Malcolm Koonce
-Boye Mafe
-Al-Quadin Muhammad
-David Onyemata (Jets)
-Joseph Ossai (Jets)
-Kwity Paye
-Jaelan Phillips (Panthers)
-D.J. Reader
-Hasson Reddick
–Khyiris Tonga (Chiefs)
Linebacker
-Devin Bush (Bears)
-Leo Chenal
-Demario Davis (Jets)
-Nakobe Dean
–Tremaine Edmunds (Giants)
-Kaden Elliss
-Devin Lloyd
-Justin Strnad
-Quay Walker
-Eric Wilson
Cornerback
-Jamel Dean
-Trevon Diggs
-Cordale Flott
-Dane Jackson
-Joshua Jobe
-Kader Kohou
-Greg Newsome II
-Eric Stokes (Raiders)
-Alontae Taylor (Titans)
-Jaylen Watson (Rams)
-Quicny Williams
-Tariq Woolen
-Nashon Wright
Safety
-Reed Blankenship
-Jaquan Brisker
-Coby Bryant (Bears)
-Kevin Byard
-Bryan Cook (Bengals)
-Nick Cross
-Kamren Curl
-Taylor Rapp
-Jalen Thompson