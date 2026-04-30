Rookie Caio Collet Tops Indy 500 Open Test Day 2

Published on April 29, 2026

The 110th Running of the Indianapolis 500 - Open Test
Source: Phillip G. Abbott / Getty

Tonight, on Trackside with Curt Cavin and Kevin Lee, they recap the second day of the Indy 500 open test with Caio Collet and Josef Newgarden fastest overall, Jack Harvey’s engine expiring, and a lucky fox and an unlucky bird. They also talk about how they think Conor Daly could be a legitimate contender for the Indy 500. They later talk about who could challenge Alex Palou and an expected announcement for the Indy 500 being sold out once again.

In the second segment, Curt and Kevin talk about a transporter fire involving Robert Wicken’s IMSA team.  

To wrap up another edition of the show, they preview tomorrow’s show and talk about Jackson Lee’s race in Laguna Seca.

  The official results from Day 2 of the 110th Indy 500 Open Test:

  1. #4 Caio Collet (A.J. Foyt Racing – Chevrolet)
  2. #2 Josef Newgarden (Team Penske – Chevrolet)
  3. #23 Conor Daly (Dreyer & Reinbold Racing – Chevrolet)
  4. #10 Alex Palou (Chip Ganassi Racing – Honda)
  5. #06 Helio Castroneves (Meyer Shank Racing – Honda)
  6. #5 Pato O’Ward (Arrow McLaren – Chevrolet)
  7. #75 Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan Racing – Honda)
  8. #9 Scott Dixon (Chip Ganassi Racing – Honda)
  9. #12 David Malukas (Team Penske – Chevrolet)
  10. #20 Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing – Chevrolet)
  11. #18 Romain Grosjean (Dale Coyne Racing – Honda)
  12. #60 Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing – Honda)
  13. #51 Jacob Abel (Abel Motorsports – Chevrolet)
  14. #76 Rinus VeeKay (Juncos Hollinger Racing – Chevrolet)
  15. #3 Scott McLaughlin (Team Penske – Chevrolet)
  16. #14 Santino Ferrucci (A.J. Foyt Racing – Chevrolet)
  17. #19 Dennis Hauger (Dale Coyne Racing – Honda)
  18. #26 Will Power (Andretti Global – Honda)
  19. #66 Marcus Armstrong (Meyer Shank Racing – Honda)
  20. #47 Mick Schumacher (Rahal Letterman Lanigan Racing – Honda)
  21. #7 Christian Lundgaard (Arrow McLaren – Chevrolet)
  22. #15 Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing – Honda)
  23. #24 Jack Harvey (Dreyer & Reinbold Racing – Honda)
  24. #77 Sting Ray Robb (Juncos Hollinger Racing – Chevrolet)
  25. #6 Nolan Siegel (Arrow McLaren – Chevrolet)
  26. #33 Ed Carpenter (Ed Carpenter Racing – Chevrolet)
  27. #27 Kyle Kirkwood (Andretti Global – Honda)
  28. #31 Ryan Hunter-Reay (Arrow McLaren – Chevrolet)
  29. #21 Christian Rasmussen (Ed Carpenter Racing – Chevrolet)
  30. #8 Kyffin Simpson (Chip Ganassi Racing – Honda)
  31. #28 Marcus Ericsson (Andretti Global – Honda)
  32. #45 Louis Foster (Rahal Letterman Lanigan Racing – Honda)
  33. #11 Katherine Legge (A.J. Foyt Racing/HMD Motorsports – Chevrolet)

