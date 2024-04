Top Day Two Draft Prospects For Colts?

INDIANAPOLIS – With Round 1 of the NFL Draft complete on Thursday, the Colts head into Friday with two selections, and then four picks on Saturday.

Day Two of the draft starts on Friday at 7:00 PM with the Colts having two selections (Round 2-46, Round 3-82).

Who are some of the top available players?

QB-Spencer Rattler (South Carolina)

QB-Michael Pratt (Tulane)

RB-Jonathan Brooks (Texas)

RB-Blake Corum (Michigan)

RB-Trey Benson (Florida State)

RB-Marshawn Llyod (USC)

RB-Braelon Allen (Wisconsin)

RB-Audric Estime (Notre Dame)

RB-Bucky Irving (Oregon)

RB-Ray Davis (Kentucky)

RB-Tyrone Tracy Jr. (Purdue)

RB-Will Shipley (Clemson)

RB-Isaac Gurendo (Louisville)

WR-Ladd McConkey (Georgia)

WR-Adonai Mitchell (Texas)

WR-Keon Coleman (Florida State)

WR-Malachi Corley (Western Kentucky)

WR-Troy Franklin (Oregon)

WR-Ja’lynn Polk (Washington)

WR-Malik Washington (Virginia)

WR-Devontez Walker (North Carolina)

WR-Jermaine Burton (Alabama)

WR-Brenden Rice (USC)

WR-Jalen McMillan (Washington)

WR-Javon Baker (UCF)

WR-Jacob Cowing (Arizona)

WR-Johnny Wilson (Florida State)

TE-Theo Johnson (Penn State)

TE-Ja’Tavion Sanders (Texas)

TE-Jared Wiley (TCU)

TE-Cade Stover (Ohio State)

TE-Ben Sinnott (Kansas State)

TE-Tanner McLachlan (Arizona)

TE-Tip Reiman (Illinois)

OT-Kingsley Suamataia (BYU)

OT-Patrick Paul (Houston)

OT-Blake Fisher (Notre Dame)

OT-Roger Rosengarten (Washington)

OT-Kiran Amegadije (Yale)

OT-Christian Jones (Texas)

OT-Caedan Wallace (Penn State)

OG-Cooper Beebe (Kansas Sate)

OG-Christian Haynes (Connecticut)

OG-Dominick Puini (Kansas)

OG-Isaiah Adams (Illinois)

OG-Christian Mahogany (Boston College)

OG-Mason McCormick (South Dakota State)

OG-Sataoa LAumea (Utah)

OG-Zak Zinter (Michigan)

OG-Delmar Glaze (Maryland)

C-Jackson Powers-Johnson (Oregon)

C-Zach Frazier (West Virginia)

C-Tanor Bortolini (Wisconsin)

C-Sedrick Van Pran-Granger (Georgia)

C-Beaux Limmer (Arkansas)

C-Hunter Nourzad (Penn State)

DE-Marshawn Kneeland (Western Michigan)

DE-Adisa Isaac (Penn State)

DE-Chris Braswell (Alabama)

DE-Austin Booker (Kansas)

DE-Bralen Trice (Washington)

DE-Jonah Elliss (Utah)

DE-Gabriel Murphy (UCLA)

DE-Jalyx Hunt (Houston Christian)

DT-Johnny Newton (Illinois)

DT-Kris Jenkins (Michigan)

DT-Ruke Orhorhoro (Clemson)

DT-Mike Hall Jr. (Ohio State)

DT-Braden Fiske (Florida State)

DT-Brandon Dorlus (Oregon)

DT-Mekhi Wingo (LSU)

DT-T’Vondre Sweat (Texas)

DT-Gabe Hall (Baylor)

DT-Dewayne Carter (Duke)

LB-Junior Colson (Michigan)

LB-Edgerrin Cooper (Texas A&M

LB-Trevin Wallace (Kentucky)

LB-Payton Wilson (NC State)

LB-Tommy Eichenberg (Ohio State)

LB-Cedric Gray (North Carolina)

LB-Jeremiah Trotter (Clemson)

LB-Edefuan Ulofoshio (Washington)

LB-JD Bertrand (Notre Dame)

LB-Curtis Jacobs Penn State

CB-Cooper DeJean (Iowa)

CB-Kool-Aid McKinstry (Alabama)

CB-Mike Sainristil (Michigan)

CB-Ennis Rakestraw Jr. (Missouri)

CB-T.J. Tampa (Iowa State)

CB-Andru Phillips (Kentucky)

CB-Kamar Lassiter (Georgia)

CB-Max Melton (Rutgers)

CB-D.J. James (Auburn)

CB-Caelen Carson (Wake Forest)

CB-Jarvis Brownlee (Louisville)

CB-Kris Abrams-Draine (Missouri)

CB-Nehemiah Pritchett (Auburn)

CB-Renardo Green (Florida State)

CB-Cam Hart (Notre Dame)

CB-Decamerion Richardson (Mississippi State)

S-Jaden Hicks (Washington State)

S-Javon Bullard (Georgia)

S-Tyler Nubin (Minnesota)

S-Cole Bishop (Utah)

S-Kamren Kinchens (Miami)

S-Malik Mustapha (Wake Forest)

S-Dadrion Taylor Demerson (Texas Tech)

S-Calen Bullock (USC)

S-Dominique Hampton (Washington)

S-Jaylin Simpson (Auburn)