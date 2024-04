Top Day Three Draft Prospects For Colts?

INDIANAPOLIS – The final day of the 2024 Draft is here.

So far, the Colts have taken 3 players through the first three rounds.

Day Three of the draft starts on Saturday at 12:00 PM with the Colts having five selections: Round 4-117, Round 5-142, Round 5-151, Round 5-155, Round 7-234.

Who are some of the top available players still on the board?

QB-Spencer Rattler (South Carolina)

QB-Michael Pratt (Tulane)

RB-Braelon Allen (Wisconsin)

RB-Audric Estime (Notre Dame)

RB-Bucky Irving (Oregon)

RB-Ray Davis (Kentucky)

RB-Tyrone Tracy Jr. (Purdue)

RB-Will Shipley (Clemson)

RB-Isaac Gurendo (Louisville)

WR-Troy Franklin (Oregon)

WR-Malik Washington (Virginia)

WR-Devontez Walker (North Carolina)

WR-Brenden Rice (USC)

WR-Javon Baker (UCF)

WR-Jacob Cowing (Arizona)

WR-Johnny Wilson (Florida State)

TE-Theo Johnson (Penn State)

TE-Ja’Tavion Sanders (Texas)

TE-Jared Wiley (TCU)

TE-Cade Stover (Ohio State)

TE-Tanner McLachlan (Arizona)

OT-Christian Jones (Texas)

OG-Christian Mahogany (Boston College)

OG-Mason McCormick (South Dakota State)

OG-Sataoa LAumea (Utah)

C-Tanor Bortolini (Wisconsin)

C-Sedrick Van Pran-Granger (Georgia)

C-Beaux Limmer (Arkansas)

C-Hunter Nourzad (Penn State)

DE-Austin Booker (Kansas)

DE-Gabriel Murphy (UCLA)

DT-Brandon Dorlus (Oregon)

DT-Mekhi Wingo (LSU)

DT-Gabe Hall (Baylor)

LB-Tommy Eichenberg (Ohio State)

LB-Cedric Gray (North Carolina)

LB-Jeremiah Trotter (Clemson)

LB-Edefuan Ulofoshio (Washington)

LB-JD Bertrand (Notre Dame)

LB-Curtis Jacobs (Penn State)

CB-T.J. Tampa (Iowa State)

CB-D.J. James (Auburn)

CB-Caelen Carson (Wake Forest)

CB-Jarvis Brownlee (Louisville)

CB-Kris Abrams-Draine (Missouri)

CB-Nehemiah Pritchett (Auburn)

CB-Cam Hart (Notre Dame)

CB-Decamerion Richardson (Mississippi State)

S-Jaden Hicks (Washington State)

S-Malik Mustapha (Wake Forest)

S-Dadrion Taylor Demerson (Texas Tech)

S-Dominique Hampton (Washington)

S-Jaylin Simpson (Auburn)