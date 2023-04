Top Day Two Draft Prospects For Colts?

INDIANAPOLIS – With Round 1 of the NFL Draft complete on Thursday, the Colts head into Friday with two selections, and then five picks on Saturday.

Day Two of the draft starts on Friday at 7:00 PM with the Colts having two selections (Round 2-35, Round 3-79).

Who are some of the top available players?

QB-Will Levis (Kentukcy)

QB-Hendon Hooker (Tennessee)

QB-Jake Haener (Fresno State)

QB-Jaren Hall (BYU)

QB-Stetson Bennett (Georgia)

QB-Aidan O’Connell (Purdue)

QB-Tanner McKee (Stanford)

RB-Zach Charbonnnet (UCLA)

RB-Devon Achane (Texas A&M)

RB-Tyjae Spears (Tulane)

RB-Tank Bigsby (Auburn)

RB-Roschon Johnson (Texas)

RB-Kendre Miller (TCU)

RB-Chase Brown (Illinois)

WR-Jalin Hyatt (Tennessee)

WR-Josh Downs (North Carolina)

WR-Tyler Scott (Cincinnati)

WR-Cedric Tillman (Tennessee)

WR-Marvin Mims Jr. (Oklahoma)

WR-Jayden Reed (Michigan State)

WR-Rashee Rice (SMU)

WR-Jonathan Mingo (Ole Miss)

WR-Trey Palmer (Nebraska)

WR-A.T. Perry (Wake Forest)

WR-Charlie Jones (Purdue)

WR-Kayshon Boutte (LSU)

WR-Parker Washington (Penn State)

WR-Tre Tucker (Cincinnati)

WR-Nathaniel Dell (Houston)

WR-Xavier Hutchinson (Iowa State)

WR-Michael Wilson (Stanford)

WR-Dontayvion Wicks (Virginia)

TE-Michael Mayer (Notre Dame)

TE-Darnell Washington (Georgia)

TE-Luke Musgrave (Oregon State)

TE-Tucker Kraft (South Dakota)

TE-Sam LaPorta (Iowa)

TE-Luke Schoonmaker (Michigan)

TE-Brenton Strange (Penn State)

TE-Davis Allen (Clemson)

TE-Zach Kuntz (Old Dominion)

TE-Josh Whyle (Cincinnati)

OT-Matthew Bergeron (Syracuse)

OT-Dawand Jones (Ohio State)

OT-Tyler Steen (Alabama)

OT-Nick Saldiveri (Old Dominion)

OT-Carter Warren (Pittsburgh)

OT-Braden Daniels (Utah)

OT-Jaelyn Duncan (Maryland)

OT-Wanya Morris (Oklahoma)

OT-Blake Freeland (BYU)

OL-O’Cyrus Torrence (Florida)

OL-Steve Avila (TCU)

OL-Cody Mauch (North Dakota State)

OL-Chandler Zavala (NC State)

OL-Anthony Bradford (LSU)

OL-Emil Ekiyor Jr. (Alabama)

OL-Jordan McFadden (Clemson)

OL-Sidy Sow (Eastern Michigan)

OL-Jon Gaines II (UCLA)

OL-Joe Tippmann (Wisconsin)

OL-John Michael-Schmitz (Minnesota)

OL-Ricky Stromberg (Arkansas)

OL-Luke Wypler (Ohio State)

OL-Jarrett Patterson (Notre Dame)

DE-BJ Ojulari (LSU)

DE-Keion White (Georgia Tech)

DE-Derick Hall (Auburn)

DE-Isaiah Foskey (Notre Dame)

DE-Yaya Diaby (Louisville)

DE-Zach Harrison (Ohio State)

DE-Tuli Tuipulotu (USC)

DE-Isaiah McGuire (Missouri)

DE-Byron Young (Tennessee)

DE-Nick Hampton (Appalachian State)

DT-Gervon Dexter Sr. (Florida)

DT-Keeanu Benton (Wisconsin)

DT-Adetomiwa Adebawore (Northwestern)

DT-Siaki Ika (Baylor)

DT-Zach Pickens (South Carolina)

DT-Colby Wooden (Auburn)

DT-Byron Young (Alabama)

DT-Kobie Turner (Wake Forest)

DT-Cameron Young (Mississippi State)

DT-Moro Ojomo (Texas)

LB-Drew Sanders (Arkansas)

LB-Trenton Simpson (Clemson)

LB-Daiyan Henley (Washington State)

LB-Nick Herbig (Wisconsin)

LB-Henry To’oto’o (Alabama)

LB-Dorian Williams (Tulane)

LB-Demarvion Overshown (Texas)

LB-Ivan Pace Jr. (Cincinnati)

LB-Yasir Abudllah (Louisville)

CB-Joey Porter Jr. (Penn State)

CB-Kelee Ringo (Georgia)

CB-D.J. Turner (Michigan)

CB-Clark Philipps III (Utah)

CB-Cory Trice Jr. (Purdue)

CB-Darius Rush (South Carolina)

CB-Cam Smith (South Carolina)

CB-Tyrique Stevenson (Miami)

CB-JuJu Brents (Kansas State)

CB-Cameron Mitchell (Northwestern)

CB-Kyu Blu Kelly (Stanford)

CB-Jakroian Bennett (Maryland)

CB-Garrett Williams (Syracuse)

S-Brian Branch (Alabama)

S-Antonio Johnson (Texas A&M)

S-Quan Martin (Illinois)

S-Ji’ayir Brown (Penn State)

S-Jordan Battle (Alabama)

S-J.L. Skinner (Boise State)

S-Marte Mapu (Sacramento State)

S-Jammie Robinson (Florida State)

S-Sydney Brown (Illinois)

S-Christopher Smith (Georgia)